مدير المرصد السوري: هذا الاستهداف للجولان المحتل داخل الأراضي السورية جاء بعد تثبيت نقاط مراقبة روسية داخل قطعات النظام العسكرية ورفع العلم الروسي عند الحدود مع الجولان المحتل، الهجوم هو الأول بعد هجوم بانياس الذي قتل فيه 2 من الحرس الثوري مستشار ومرافقه وآخر لبناني يرجح أنه من الحزب، وأمس كان هناك هجوم بمسيرة مجهولة على ريف الميادين قتل 3 هم سائق سوري و2 من جنسية غير سورية، الهجمات مستمرة على الميليشيات الإيرانية داخل سوريا من شرق سوريا إلى جنوب سوريا على الحدود مع الجولان السوري المحتل، الاستهداف جاء ردا على الصواريخ التي أطلقت باتجاه الجولان المحتل استهدف موقعا لكتيبة المدفعية بين مدينتي نوى وجاسم غربي درعا.