مدير المرصد السوري: هذا الاستهداف مشابه لإستهداف موسوي عندما استهدف بعد دخوله إلى مزرعة في جنوب العاصمة دمشق، واليوم ذات الشيء بعد دخول قيادات إلى المبنى الذي يقع في المزة غربي العاصمة دمشق، الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة جميعها تستهدف قيادات وعناصر ولم تعد تستهدف مستودعات، المبنى المستهدف كان يوجد فيه إجتماع لهذه القيادات، 10 بين قتيل ومفقود وهم: 5 من الحرس الثوري الإيراني بينهم 3 قادة، و4 من المفقودين ومدني سوري، في الاستهداف الإسرائيلي الذي دمر المبنى بشكل كامل، هذا يدل على أن المنطقة كانت مراقبة من عملاء إسرائيل، المنطقة يوجد فيها الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وحركة الجهاد الإسلامي، وهل الاجتماع كان من أجل التخطيط للرد على الاستهدافات الإسرائيلية للإيرانيين بشكل مستمر، عندما قتل أكبر شخصية من الحرس الثوري الإيراني في داخل الأراضي السورية، قالت إيران بأنها سوف ترد في وقت وزمان مناسب، بينما لم نشاهد أي رد، وعندما قتل قيادات من حماس قيل بأن الرد قادم، إسرائيل عندما تستهدف قيادات في العاصمة دمشق هل تنتظر رد من إيران، والأخيرة مجبرة أن ترد على هذا الاستهداف، ما دون ذلك إيران فقدت قيمتها أمام جمهورها في المنطقة، إيران لديها أكثر من 60 ألف مقاتل داخل الأراضي السورية، تم قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني أهم شخصية إيرانية داخل الأراضي السورية، المسؤول عن تنسيق بين مجموعات إيران، ولم نشاهد أي رد إيراني بعد مقتله.