مدير المرصد السوري: هذا الاستهداف من ضمن الاستهدافات التي بدأتها إسرائيل لاغتيال شخصيات من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني تحت ذريعة الحفاظ على أمن إسرائيل في تلك المنطقة، أي أن كل الخطوط الحمر لإيران داخل الأراضي السورية لم تعد موجودة، وإيران مستهدفة بشكل واضح من قبل إسرائيل.

الشخصيات المستهدف من قيادات الحرس الثوري الإيراني، 5 إيرانيين من بينهم 3 قيادات، 4 أخرين في أعداد القتلى لايزالون مفقودين تحت أنقاض انهيار المبنى الذي تهدم نتيجة الاستهداف الإسرائيلي، أثناء الاجتماع في المبنى، ضم قيادات من محور المقاومة أيضاً، مسؤولية هؤلاء أشخاص يعلمها الاستخبارات الإسرائيلية والإيرانية وحركة الجهاد الإسلامي، هذه القيادات من الصف الأول في الاستخبارات الإيرانية، أحدهم مسؤول عن استخبارات الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية، دمشق ولا ضواحيها لم تعد آمنة، وتستهدف بكل سهولة من قبل إسرائيل، روسيا قالت واضحا لإيران بأن المطارات تمنع لاستخدام نقل السلاح، وأيضا قد تكون الأمر متعلق بالعملية التي تتحضر إيران لها في حال جرى هجوم على جنوب غرب سوريا، وهناك مئات من قوات النخبة جرى نقلهم إلى الحدود مع الجولان المحتل، دون أن يتحركوا ساكنا، وجبهة الجولان المحتل هي جبهة خجولة، كما انتشرت القوات الروسية ورفعت العلم داخل القطاعات العسكرية في ريف درعا الغربي والقنيطرة لمنع استخدام هذه القطاعات من قبل حزب الله والمجموعات التابعة لإيران كي لا تكون هناك ذريعة لاستهداف هذه القطاعات من قبل إسرائيل.