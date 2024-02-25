مدير المرصد السوري: هذا يدل أن هناك استخبارات إسرائيلية قوية على الأراضي السورية عندما يكون هناك شاحنة مدنية وفيها عنصرين من حزب الله اللبناني عند الحدود السورية اللبنانية وتستهدف ويقتل من كانوا فيها، لا نعلم ماذا كانت تحمل الشاحنة ولكن السلاح يتدفق بشكل مستمر، على ما يبدو حتى الشاحنات المدنية التي يتنقل فيها عناصر حزب الله اللبناني مرصودة من قبل الإسرائيليين، هناك تتبع من قبل إسرائيل لتحركات حزب الله اللبناني داخل الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية، الأمر يتعلق بعملاء لإسرائيل ويعطون معلومات كاملة لتحركات حزب الله والميليشيات الإيرانية، حتى الآن لا نعلم من كان بشقة كفرسوسة التي استهدفتها الصواريخ الإسرائيلية، هناك اتخاذ من عربات مدنية لنقل السلاح.