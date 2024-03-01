مدير المرصد السوري: هذه البقعة الجغرافية من المدينة مرفوض فيها الإيرانيين وهناك كره لحزب الله والإيرانيين، أن يقطن في هذه الفيلا مجموعات من إيران وحزب الله اللبناني في منطقة هي ليست حاضنة شعبية لهم هذا مستغرب جداً، كيف قطنوا في هذه الفيلا وكيف علمت إسرائيل بوجودهم في هذه المنطقة الكارهة لحزب الله والإيرانيين الذين شاركوا بمجزرة وقعت قرب تلك المنطقة في أيار من العام 2013 بحق المدنيين، كان هناك أصوات انفجارات هزت المدينة وضواحيها، الأمر المذهل لسكان مدينة بانياس بجميع طوائفهم بأنه كيف يقطن هؤلاء في هذه المنطقة التي ليست حاضنة شعبية لهم، حتى اللحظة ما تأكد أنهم غير سوريين من مجموعات قد يكونوا من حزب الله أو إيرانيين، وقتل شخص على الأقل من الذين كانوا في الفيلا.