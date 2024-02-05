مدير المرصد السوري: هل قتل السوريين من حلفاء أمريكا لا يستدعي الرد الأمريكي؟، ما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق بتوجيه من جهة ما تريد جر “قسد” للدخول في معركة غرب الفرات مع الميليشيات الإيرانية، ارتفاع عدد قتلى الكوماندوس إلى 7 بالاضافه لـ 20 جريح باستهداف مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية من قبل المقاومة الإسلامية في العراق، هناك تعمد لقتلهم وليس لقتل الأمريكيين ولم يكن هناك أي تصدي من الدفاعات الجوية الأمريكية لتلك المسيرة، في ظل الردود الأمريكية هناك وصول مستشارين إيرانيين وقيادات في “حزب الله” إلى تدمر من دير الزور خوفا من استهدافات، الميليشيات الإيرانية في حالة إرباك من البوكمال وصولا إلى دير الزور وهم يعلمون أنهم مراقبون.