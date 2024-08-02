مدير المرصد السوري: هناك استنفار كامل للميلشيات الإيرانية في كامل التراب السوري خلال لـ48 ساعة الفائتة وازداد يوم أمس واليوم، هناك بعض المطارات تحت سيطرة حزب الله قد تستخدم للطائرات المسيرة، والأراضي السورية سوف تستخدم لو كان هناك رد إيراني شامل ولكن حتى اللحظة لا يوجد بشكل قطعي لم يعلن من قبل حزب الله الإيراني واللبناني باستخدام الأراضي السورية للرد وذلك بطلب من النظام السوري بعدم استخدام الأراضي السورية للرد، هناك عشرات المسيرات مخزنة في الأراضي السورية ولحماية من هي مخزنة وقوات النخبة التي جيء بها منذ أكتوبر العام الفائت إلى حدود الجولان السوري المحتل وبريف دمشق الجنوبي ولماذا هي هناك، ولكن الرد لم يلعن أن تكون أحدى جهات القتال للرد على إسرائيل.