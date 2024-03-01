مدير المرصد السوري: هناك استهدافات إسرائيلية مستمرة للتواجد الإيراني داخل سوريا وما حصل في بانياس هو ضربة كبيرة للمستشارين الإيرانيين ليس فقط المسؤولين عن الحدود مع الجولان المحتل بل حتى العاملين ضمن استشارية قوات النظام، قتل “رضا زارعي” وهو مستشارا في الدفاعات الجوية السورية في منطقة قريبة من المنطقة التي استهدفت، قتل 2 معه من جنسية غير سورية الأمر يتعلق بعملاء إسرائيل على الأرض قد يكونوا من داخل القوى الأمنية للنظام أو من العاملين مع “رضا زارعي”.