مدير المرصد السوري: هناك استياء كبير وامتعاض من قبل إيران لأن الاجتماعات التي جرى استهدافها لو لم يكن هناك عملاء لإسرائيل لما تمكنت من قتلهم، الاستهدافات الإسرائيلية كانت لموقعين موقعا قرب إدارة الحرب الإلكترونية وهي مزرعه تابعه لمليشيات “حزب الله” اللبناني قتل 2 لا يُعلم إن كانا من السوريين، ومعلومات أن أحدهما عراقي، المزرعة الأخرى للحزب أيضاً أخليت وتقع على طريق الغزلانية بريف دمشق، الاستهداف هو الثاني في أقل من أسبوع.

الاستهداف لعدة نقاط في مكان واحد من أجل إرباك تلك الميليشيات.

الذين انسحبوا من سورية باتجاه إيران لا يتعدى 5 ضباط والانسحاب كان من دير الزور إلى دمشق وأسندت إدارة العمليات للحزب.