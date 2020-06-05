“مدير المرصد السوري”: هناك بعض المرتزقة مؤمنين بفكر رجب طيب أردوغان وفكر “الإخوان المسلمين”، يحاولون القول بأنهم يدافعون عن القضية بالقتال إلى جانب “حكومة الوفاق” في ليبيا، وهناك الآلاف من المرتزقة ذهبوا إلى الحرب في ليبيا من خلال الترغيب المالي والرواتب التي وعدوا بها من قبل الفصائل الموالية لـ”رجب طيب أردوغان”

عدد المرتزقة الواصلين إلى ليبيا فاق الـ(12300) مرتزق، عدد قتلى المرتزقة نحو(365) مرتزق بينهم “21” طفلا من بينهم أطفال في الـ”14″ من عمرهم

مايعنينا هو أن يقوم أردوغان باستغلال حاجة وفقر أبناء الشعب السوري لإرسالهم للقتال في ليبيا، هذه ليست معركة أبناء الشعب السوري، في عفرين تقوم سماسرة المرتزقة بالترويج لدى الفصائل بأنه من يريد أن يقاتل في اليمن أردوغان يجند من يريد أن يقاتل في اليمن،

نقول لأردوغان “عارٌ عليك أن تجعل من أبناء الشعب السوري مرتزقة”.

الحدث "مدير المرصد السوري": هناك بعض المرتزقة مؤمنين بفكر رجب طيب أردوغان وفكر "الإخوان المسلمين"، يحاولون القول بأنهم يدافعون عن القضية بالقتال إلى جانب "حكومة الوفاق" في ليبيا، وهناك الآلاف من المرتزقة ذهبوا إلى الحرب في ليبيا من خلال الترغيب المالي والرواتب التي وعدوا بها من قبل الفصائل الموالية لـ"رجب طيب أردوغان" عدد المرتزقة الواصلين إلى ليبيا فاق الـ(12300) مرتزق، عدد قتلى المرتزقة نحو(365) مرتزق بينهم "21" طفلا من بينهم أطفال في الـ"14" من عمرهم مايعنينا هو أن يقوم أردوغان باستغلال حاجة وفقر أبناء الشعب السوري لإرسالهم للقتال في ليبيا، هذه ليست معركة أبناء الشعب السوري، في عفرين تقوم سماسرة المرتزقة بالترويج لدى الفصائل بأنه من يريد أن يقاتل في اليمن أردوغان يجند من يريد أن يقاتل في اليمن، نقول لأردوغان "عارٌ عليك أن تجعل من أبناء الشعب السوري مرتزقة". Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, June 5, 2020