مدير المرصد السوري: هناك تآمر على سورية وأراضيها من قبل إيران وأمريكا وإسرائيل وجميع القوى المحتلة.، سوريا ليست ذات سيادة وهي الأضعف في المنطقة و مستباحه من الجميع، القضية من هذه الاستهدافات الأمريكية هي رفع المعنويات بعد مقتل الجنود الأمريكيين في الأردن، أمريكا تهتم بمصالحها ولا تريد الدخول بحرب واسعة مع إيران ومن قتل الجنود الأمريكيين في الأردن أراد إشعال هذه المعركه بين إيران وأمريكا وأراد جر المنطقة لصراع إيراني أمريكي، 106 مرات استهدفت القواعد الأمريكية في سوريا ولم يقتل أي جندي أمريكي، 26 هدفا دمر داخل سوريا وقتل 18 شخص من حراس هذه المنشآت، جرحى مدنيين في دير الزور ومعلومات عن 4 قتلى مدنيين لم يتم التأكد منهم.