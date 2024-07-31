مدير المرصد السوري: هناك تحركات إيرانية تجري ليس فقط في منطقة السيدة زينب والحدود مع الجولان السوري المحتل أو جنوب غرب دمشق أو على الحدود السورية اللبنانية، بل داخل الأراضي السوري بدءا من البوكمال على الحدود السورية العراقية مروراً بالميادين والبادية السورية أيضا..

لم نستطيع أن نؤكد إذا ما كان الحريق ناجم عن غارة إسرائيلية أم كان انفجارا على الأرض، ما نؤكده أن انفجارات وقعت في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق التي يتواجد فيها “حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية، ويوجد فيها مستودعات ومئات العناصر من قوات النخبة من العراقيين والسوريين والأفغان، وسابقا تم فيها اغتيال شخصيات إيرانية، لن نستطيع أن نؤكد عملية اغتيال أسوة بطهران، ولكن هل هي غارة إسرائيلية؟