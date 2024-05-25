مدير المرصد السوري: هناك تصعيد إسرائيلي خلال هذا الأسبوع ضد حزب الله اللبناني وقيادته داخل الأراضي السورية.. اليوم استهدفت شاحنة وسيارة لحزب الله اللبناني في محيط مدينة القصير بريف حمص، قتل شخصين وشخص ثالث تفحم جثمانه.. أما في دمشق انفجرت عبوة ناسفة بسيارة ضابط في “الجيش العربي السوري” يعمل مع حزب الله اللبناني أسفرت عن مقتل شخص.

إيران تشتري العقارات بشكل كبير جداً للاحتماء من الضربات الإسرائيلية.. وفي 20 أيار الجاري كان هناك استهداف مقر لحزب الله في القصير بعد وصول قافلة للحزب قتل حينها 8 عناصر من حزب الله اللبناني من الجنسية اللبنانية و3 ممن يعرف بحزب الله السوري.

الاستهدافات الإسرائيلية هي محاولة لشل حركة تدفق الأسلحة والإمداد إلى داخل الأراضي السورية.. وهناك تتبع لشخصيات وقيادات حزب الله اللبنانية داخل التراب السوري.