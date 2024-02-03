مدير المرصد السوري: هناك تقاسم نفوذ بين الإيرانيين والأمريكيين والسلاح مستمر بالتدفق من العراق إلى سوريا للميليشيات الإيرانية.. ماذا تفعل إيران عند ضفاف الفرات لو لم يكن لخدمة مشروعها؟؟!..

29 قتيلا من المليشيات الإيرانية بينهم 6 من حزب الله تم انتشالهم من مبنى قرب دوار البلعوم في الميادين، و6 من الحشد الشعبي العراقي و9 من جنسية سورية من العاملين مع الإيرانيين.. لايوجد قتلى من قوات النظام أو من المدنيين.. الميليشيات الإيرانية تغلغلت في سورية واستولت على منازل المدنيين.. إيران وميليشياتها يعتبران المناطق السورية من البوكمال وصولا إلى حلب ولبنان مرورا بحمص هي منطقة حيوية لهما.. إيران تصر على استمرار فتح طريق طهران – بيروت.. وكل من أمريكا وإيران سعى لتقاسم النفوذ في سورية.