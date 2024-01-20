مدير المرصد السوري: هناك 5 قتلى بشكل مؤكد حتى اللحظة، في استهداف إسرائيلي لمبنى في منطقة أمنية في المزة غربي عاصمة دمشق، التي تتواجد فيها قيادات من حزب الله اللبناني وقيادات إيرانية وقيادات من الجهاد الإسلامي، ويعقدون الاجتماعات في هذه المنطقة بشكل مستمر، وعندما استهدفت إسرائيل هذا المبنى هي تعلم من كان الموجود في هذا المبنى، القتلى قد يكونوا ضباط من الحرس الثوري الإيراني، لا نستطيع التأكيد من كان موجود داخل هذا المبنى، الأسماء المتداولة هي إعلاميا ليست حقيقة، لو كان لدينا دولة حقيقة في سوريا هي كانت علمت بالأسماء قبل كل شيء.