مدير المرصد السوري: هناك 5 قتلى في المبنى الذي دمر بشكل كامل لا نعلم إن كانوا من الجهاد الإسلامية أو من الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله اللبناني أو العاملين مع هؤلاء فيما يعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان، إسرائيل عندما دمرت هذا المبنى دمرته من أجل وجود قيادات أو إجتماع، الذين استهدفوا بشكل قطعي ليسوا من عامة الشعب السوري، هذا الأمر يتشابه مع عملية اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني والذي اعترفت به إسرائيل وأيران، بعد دخوله بأقل من ساعة لمزرعة جنوب دمشق، النظام غير قادر أن يحقق من كان متواجد في المبنى