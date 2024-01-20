مدير المرصد السوري: هناك 5 قتلى لا يعلم إذا كانوا من الحرس الثوري أو الجهاد الإسلامي، المنطقة يوجد فيها مباني تابعة للحرس الثوري ويوجد فيها الجهاد الإسلامي وحزب الله، لا نعلم من الذي اغتيل ولكن الاستهداف كان من أجل اغتيال شخصيات واستهداف إجتماع وليس من أجل تدمير مبنى، من يعلم الشخصية التي استهدفت هم إسرائيل والجهاد وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، إذا كانت إسرائيل اغتالت قيادات في الحرس الثوري الإيراني في المبنى بدمشق هذا يدل أن إسرائيل تعمل على جر إيران للحرب في المنطقة، عندما يغتال عناصر من حزب الله عند الحدود السورية العراقية في مبنى، أو عند الحدود مع الجولان المحتل هذا أن أن هناك خرق استخباراتي كبير