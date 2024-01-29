مدير المرصد السوري: هناك 7 قتلى بينهم 2 سوريين، أحد القتلى السوريين هم مرافق لأحد ضباط الحرس الثوري الإيراني، الاستهداف يرجح أنه إسرائيلي دمر أحد المباني في أحد المزارع بمنطقة السيدة زينب العائدة شكلاً لحزب الله اللبناني ويتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني، المبنى كان يوجد فيه ضباط من الحرس الثوري الإيراني، المزرعة موجودة ضمن مزارع، المزارع منتشرة بكثرة بريف دمشق الجنوبي على بعد كيلو مترات من السيدة زينب، كل هذه المنطقة باتت من قطاعات حزب الله اللبناني سيطرة وشكلاً ويتواجد فيها من الحرس الثوري والحشد الشعبي العراقي يتنقلون بين هذه المزارع التي يعتبرونها مناطق آمنة أكثر من العاصمة دمشق، العملية لم تكن لتأتي لولا وجود خرق استخباراتي على الأرض.