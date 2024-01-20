مدير المرصد السوري: هوية الشخصية المستهدفة لا يعلمها حتى اللحظة سوى إسرائيل التي استهدفت هذا المبنى، الجهاد الإسلامي أو الحرس الثوري الإيراني هم الذين يعلمون من كان موجودين داخل هذا المبنى الذي دمر بشكل كامل، حتى اللحظة قتل 5 في الاستهداف الإسرائيلي في المنطقة الأمنية، الواضح الخرق الإسرائيلي كان أكبر وتمكنت من معرفة من الموجود في هذا المبنى، ولكن هل هم من قيادات الجهاد الإسلامي أو من قيادات إيرانية؟، حتى اللحظة لم نستطيع التأكيد أو النفي، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، ولكن المنطقة الأمنية لا تعني بأنها محاطة بالدفاعات الجوية، الجميع بات يعمل بأنهم مخترقين من قبل عملاء إسرائيل داخل الأراضي السورية، المنطقة المستهدفة يوجد فيها عدة مباني مملوكة لإيرانيين، وتجري فيها اجتماعات مستمرة من قبل الحرس الثوري الإيراني والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني كونهم موجودين في المنطقة.