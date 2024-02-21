مدير المرصد السوري: هي عملية اغتيال وليست استهداف مستودعات في منطقة كفرسوسة وحتى اللحظة لا يعلم الشخصية المستهدفة إذا ما كانت من الحرس الثوري الإيراني أو حزب الله اللبناني، هذا المبنى يتردد عليه حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إسرائيل لديها عملاء على الأرض وأمس نشرنا تقرير عن اعتقال نحو 19 بينهم ضباط من قوات النظام بتهمة التعامل مع إسرائيل، الدفاعات الجوية التابعة للنظام لم تتحرك على الإطلاق والاستهداف كان مفاجئ.