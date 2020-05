الحدث

"مدير المرصد السوري": والي حمص الأمني السابق في تنظيم "داعش" أُرسل إلى ليبيا مع((48)) عنصراً من عناصره ممن كانوا معه في ريف حمص الشرقي في منطقة "تدمر" إذا احتاج أردوغان لدينا أسمائهم الكاملة، والي حمص السابق غادر تنظيم داعش وذهب إلى جبهة النصرة وبعد ذلك ذهب إلى عفرين مناطق "الاحتلال التركي" هذا يدل على أن تركيا تنظم وترسل عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" إلى ليبيا ويقاتلون مع حكومة الوفاق هناك، نتحدث عن عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" من الجنسية السوريةسابقاً كان هناك أكثر من((4000)) مقاتل من الجنسية التونسية مع الدولة الإسلامية، قُتل منهم المئات داخل الأراضي السورية والمتبقين تبخروا إلى أين؟؟!! ذهبوا إلى ليبيا عبر الأراضي التركيةبشكل قطعي هناك نقل للدواعش المتواجدين في السجون الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب إلى ليبيابعد شهر من احتلال تركيا لعفرين الوالي الأمني السابق في تنظيم داعش "ولاية حمص" انضم لصفوف الفصائل الموالية لتركياوكان يقاتل في صفوف "فرقة الحمزات" في عفرين، العناصر الـ"49" من تنظيم الدولة الإسلامية خرجوا منذ مطلع العام الجاري عبر مطار غازي عنتاب إلى اسطنبول ومن اسطنبول ذهبوا إلى ليبيا

