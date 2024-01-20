مدير المرصد السوري: وزارة الدفاع السورية قالت إن صواريخ مضادة تصدت للصواريخ الإسرائيلية وهذا الكلام غير صحيح.. المبنى الذي استهدفته إسرائيل تابع لأصدقاء النظام “الإيرانيين”.. والمدنيين المتواجدين هم من عوائل المقاتلين العاملين مع إيران من أجل التمويه.. المؤكد أن انفجارا ضخما في مبنى بحي المزة بدمشق نتيجة القصف الإسرائيلي وتأكد مقتل 10 على الأقل بينهم 5 إيرانيين و3 سوريين ومن حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي بعد دخولهم إلى المبنى.