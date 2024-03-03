مدير المرصد السوري: يجب أن يكون هناك حلاً سياسياً لكي يعود أبناء سوريا إليها، وإلا فسيكون التهجير والعمل على تكريس عملية التغيير الديمغرافي مصير العديد من السوريين والمناطق السورية، السوريون من احتووا اللبنانيين زمن الحروب واليوم للأسف يقابل السوريين بالعنصرية، تركيا ولبنان الأكثر عنصرية تجاه اللاجئين وتحاول الدولتان إلقاء اللوم في فشلهما على اللاجئين السوريين والواقع أن الحكومتان لم تتحملا عبء اللاجئين، تركيا حصلت على مساعدات دولية من أجل دعم اللاجئين واستفاد منها مدن فقيرة وجمعيات في تركيا، ما نشاهده هو حملات عنصرية واضحة ضد اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والذين أعيدوا من لبنان جرى اعتقالهم من السلطات السورية، لا يوجد عودة آمنة للسوريين لأن سوريا ليست بلدا آمنا نتيجة العمليات العسكرية، منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية مغيبة وغير معنية بملف اللاجئين والمرصد السوري هو من يوثق الانتهاكات بحق هؤلاء اللاجئين.