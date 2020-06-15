المرصد السوري لحقوق الانسان


“مدير المرصد السوري”: يجب على الليبيين المتواجدين في الدول الغربية العمل بشكل سريع على رفع دعاوي قضائية على تركيا بخصوص عمليات نقل المرتزقة

“مدير المرصد السوري”: يجب على الليبيين المتواجدين في الدول الغربية العمل بشكل سريع على رفع دعاوي قضائية على تركيا بخصوص عمليات نقل المرتزقة، أردوغان كان صديق حميم لبشار الأسد، كانوا أصدقاء عندما كان الكثير أعداء لأردوغان

 

 

"مدير المرصد السوري": يجب على الليبيين المتواجدين في الدول الغربية العمل بشكل سريع على رفع دعاوي قضائية على تركيا بخصوص عمليات نقل المرتزقة

"مدير المرصد السوري": يجب على الليبيين المتواجدين في الدول الغربية العمل بشكل سريع على رفع دعاوي قضائية على تركيا بخصوص عمليات نقل المرتزقة، أردوغان كان صديق حميم لبشار الأسد، كانوا أصدقاء عندما كان الكثير أعداء لأردوغان

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, June 14, 2020

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