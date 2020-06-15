“مدير المرصد السوري”: يجب على الليبيين المتواجدين في الدول الغربية العمل بشكل سريع على رفع دعاوي قضائية على تركيا بخصوص عمليات نقل المرتزقة

“مدير المرصد السوري”: يجب على الليبيين المتواجدين في الدول الغربية العمل بشكل سريع على رفع دعاوي قضائية على تركيا بخصوص عمليات نقل المرتزقة

“مدير المرصد السوري”: يجب على الليبيين المتواجدين في الدول الغربية العمل بشكل سريع على رفع دعاوي قضائية على تركيا بخصوص عمليات نقل المرتزقة، أردوغان كان صديق حميم لبشار الأسد، كانوا أصدقاء عندما كان الكثير أعداء لأردوغان