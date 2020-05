“مدير المرصد السوري”: يوم أمس كان هناك اشتباكات بين مرتزقة تركيا ومهجرين من الغوطة الشرقية، وعند اقتحام أحد مقرات “فرقةالحمزة” وجد داخل المقر 5 نساء عاريات جرى اختطافهن من قبل “فرقةالحمزة”، ممارسات بشعة وقذرة تمارسها هذه الفصائل التي ترسلها الحكومة التركية إلى ليبيا.

"مدير المرصد السوري": يوم أمس كان هناك اشتباكات بين مرتزقة تركيا ومهجرين من الغوطة الشرقية

"مدير المرصد السوري": يوم أمس كان هناك اشتباكات في عفرين بين مرتزقة تركيا ومهجرين من الغوطة الشرقية، وعند اقتحام أحد مقرات "فرقةالحمزة" وجد داخل المقر 5 نساء عاريات جرى اختطافهن من قبل "فرقةالحمزة"، ممارسات بشعة وقذرة تمارسها هذه الفصائل التي ترسلها الحكومة التركية إلى ليبيا.((11200)) مقاتل من هؤلاء المرتزقة جرى نقلهم إلى ليبيا وهناك أكثر من ((2000))مقاتل متواجدين ضمن معسكرات جنوب تركيا تمهيداً لنقلهم إلى ليبياهناك مجموعات من الجيش السوري الحر المعارض رفضوا الذهاب إلى ليبيا ومتواجدين داخل الأراضي السورية، ولكن من تكون تكوينته بالأساس مرتزق وفاسد يذهب إلى ليبيا السوريين المهجرين والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية منذ سنين هم ضد إرسال المرتزقة إلى ليبيا، وغالبية السوريين الساحقة ضد إرسال المرتزقة إلى ليبيا

