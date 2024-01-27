مدير المرصد السوري: 101 استهداف للقواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، حقلي “العمر النفطي- كونيكو للغاز” استهدفا منذ الحرب على غزة أكثر من 50 مرة، أي أكثر من نصف إجمالي الاستهدافات للقواعد الأمريكية، حتى اللحظة لا معلومات عن خسائر بشرية، الضربات معنوية، عندما يستهدف حقل العمر 23 مرة من قبل الطائرات المسيرة أو صواريخ تابعة للميليشيات الإيرانية، هذه تمثل الضربة لأمريكا، على الرغم من كل التعزيزات الموجودة في الحقل، وإعادة التموضع، ونشر منظومات الدفاعات الجوية الأمريكية، أمس جرى إسقاط مسيرتين في حقل كونيكو، أي أن هناك استمرار في الهجمات من قبل المجموعات الموالية لإيران على القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية بأوامر من إيران.