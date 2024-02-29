مدير المرصد السوري: 19 استهداف إسرائيلي للأراضي السورية منذ بداية العام دليلٌ على أن هناك تصعيد كبير ونقل الحرب بين إسرائيل من جهة والحزب والإيرانيين من جهة أخرى من جنوب لبنان إلى الداخل السوري..

مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة لحزب الله في ريف القصير قتلت عنصر من الحزب، وقبل أيام هناك حادثة مماثلة استهدفت إسرائيل شاحنة وقتلت 2 من الحزب وهذا يدل على الترصد الإسرائيلي الكبير لتحركات الحزب داخل التراب السوري، واليوم استهدفت إسرائيل مناطق في ضواحي دمشق الجنوبية الغربية..

هناك مخاوف من قبل المدنيين بالنسبة للمساكن التي يقطنها الإيرانيين أو المستأجرين الإيرانيين أن تطالها الضربات الإسرائيلية.