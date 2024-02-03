مدير المرصد السوري: 27 موقع استهدفت من البوكمال عند الحدود السورية العراقية مروراً بالميادين ومحيطها وصولاً إلى دير الزور المدينة ومحيطها، أمريكا اعترفت بثلاثين دقيقة ونحن وثقنا 3 ساعات كاملة من استمرار الاستهدافات، تدمير المواقع بشكل كامل أو جزئي وقتل 18 عنصراً من حراس هذه المواقع التي كانت تعج بالمقاتلين قبيل انسحابهم قبل أيام بناء على التحذيرات الأمريكية، لم نسجل مقتل أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني حتى اللحظة، هناك معلومات عن مقتل 4 مدنيين في محيط الميادين كانوا زوار لأحد المزارات الدينية لكن لم نستطيع تأكيد هذه المعلومة، وهناك جرحى مدنيين في دير الزور، الإحتلال الأمريكي شرق الفرات والإحتلال الإيراني غرب الفرات والنظام مغيب في تلك المنطقة، نتحدث عن 20 ألف مقاتل موالي لإيران، وقواعد أمريكية شرق الفرات.