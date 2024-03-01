مدير المرصد السوري: 3 انفجارات شديدة هزت مدينة بانياس وضواحيها، زرعت الرعب في نفوس سكان المنطقة، لا يعلم فيما اذا كان قصف إسرائيلي، قبيل الانفجارات شوهد وميض من فوق البحر المتوسط فجر اليوم، إلى الآن لم يتبين سبب الانفجارات، كل الانفجارات التي تقع ضمن مناطق سيطرة النظام الجميع بات يعتقد بأنه قصف إسرائيلي في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الأراضي السورية، هذه المنطقة تعرضت سابقاً لقصف إسرائيلي استهدفت مستودعات للإيرانيين في المنطقة لم يعلم أحد بأنه يوجد فيها إيرانيين في الأساس، داخل المدنية حتى اللحظة لا يوجد شيء، لا نعلم فيما اذا كان في ضواحيها التي تنتشر فيها كتائب للدفاع جوي ورادارات وأماكن تخزين سلاح، ولم يسجل إطلاق صواريخ دفاع جوي في الانفجارات اليوم، ولم نسجل حتى اللحظة أي استهدافات لبطاريات الدفاع الجوي، روسيا تعلم قبل دقائق بالاستهدافات، ولكنها لا تقوم باعتراض الصواريخ.