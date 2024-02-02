مدير المرصد السوري: 3 جولات من طائرات حربية مجهولة استهدفت مواقع الميليشيات الإيرانية في الميادين وأطرافها وبادية الميادين ومنطقة بين البوكمال والميادين وقد تكون بدء الغارات الأمريكية على الأراضي السورية.. قبل بدء الجولة بساعة نشرنا أن هناك إرباك كبير في صفوف المجموعات الإيرانية.. على الرغم من إعادة انتشار وتموضع إلا أنه في الجولة الأولى قتل 6 ولا تزال الطائرات الحربية تحلق في سماء الميادين وأطرافها إلى أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية بدء عملياتها داخل الأراضي السورية