مدير المرصد السوري: 3 صواريخ إسرائيلية وصلت إلى أهدافها في مزرعة تابعة لحزب الله “اللبناني”، تقع قرب المدرسة المهنية، وإدارة الحرب الإلكترونية على طريق عقربا في جنوب دمشق، أدت إلى سقوط 2 من الميليشيات الموالية لإيران، وأيضا صاروخ آخر استهدف مزرعة أخليت سابقاً في منطقة الغزلانية في محيط العاصمة دمشق، دون تسجيل خسائر بشرية في تلك المنطقة، المواقع المستهدفة هي مقرات تابعة لميليشيا حزب الله “اللبناني” وإيران وميليشياتها في جنوب العاصمة دمشق، أي إسرائيل تستهدف البنى التحتية التابعة لإيران، لإرباك الإيرانيين، ولم يعد الأمر متعلق باستهداف مستودعات الأسلحة، وهذه الاستهدافات متكررة، والمزارع التي تستهدف تتخذها الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني والعراقيين مقرات لهم، هناك 5 ضباط من الحرس الثوري الإيراني غادروا الأراضي السورية، وسلمت العمليات في شرق سوريا وتحديدا في دير الزور والبادية السورية لحزب الله اللبناني ولواء فاطميون الأفغاني، المستشارين الإيرانيين لم يغادروا الأراضي السورية بشكل كامل.