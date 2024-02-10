مدير المرصد السوري: 3 قتلوا في استهداف مبنى بقرى الأسد قرب الديماس غرب دمشق، لا يعلم فيما إذا كانوا القتلى إيرانيين أو من حزب الله اللبناني، العملية كانت عبارة عن اغتيال للذين كانوا متواجدين في الفيلا، حيث جرى تدمير المبنى، شظايا بعض الصواريخ سقطت على منازل في مشروع دمر، وحقيقة الأمر هناك تتبع للحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني من قبل إسرائيل، واستهدافهم في أي منطقة يتواجدون فيها سواء في جنوب العاصمة دمشق وغربها أو في حمص، المعلومة هي استخباراتية حصلت عليها إسرائيل وقتلت من كانت في داخل المبنى، وهذا خرق كبير جداً، والاستهدافات الإسرائيلية مستمرة على الأراضي السورية.