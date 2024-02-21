مدير المرصد السوري: 3 قتلى بينهم مدني، المدني كان أسفل المبنى تصادف وجوده وقت الاستهداف الإسرائيلي وعلى ما يبدو أن ركام من الشقة وقع على رأسه مما أدى إلى وفاته، الشخصين من جنسية غير سورية تواجدا في الشقة وإلى الآن لا يعلم إذا كانوا مستشارين إيرانيين، المعلومات تشير إلى استهداف الشقة بمسيرة والدفاعات الجوية لم ترصد صواريخ من الجولان المحتل أو طائرات حربية، العام الفائت جرى اغتيال قيادات إيرانية وقيادات ما تعرف بالمقاومة السورية لتحرير الجولان باستهداف مبنى بمنطقة كفرسوسة وحينها كان بطائرة حربية، النظام بعيد كل البعد بأن يعترف بقتلى من جنسيات غير سورية، لم نشاهد عملية بهذه الدقة أن تقوم إسرائيل باستهداف شقة ضمن مبنى.