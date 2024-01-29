مدير المرصد السوري: 4 قتلى حتى اللحظة بينهم سوري، وهو حارس لأحد القيادات الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية، و3 قتلى الأخرون الترجيح بأنهم للحرس الثوري الإيراني، كون الذي قتل هو أحد مرافقي ضابط في الحرس الثوري الإيراني، باستهداف يرجح بأنه إسرائيلي في منطقة حزب الله اللبناني في السيد زينب، ودمر المقر بشكل كامل، المنطقة المستهدفة تتواجد فيها حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وحركة النجباء العراقية، هذا الهجوم قد يكون مرتبط بمقتل وإصابة نحو 40 جندي أمريكي في أحد القواعد الأمريكية عند الحدود السورية العراقية الأردنية، واليوم جرى استهداف هذه المنطقة بـ 3 صواريخ.