مدير المرصد السوري: 5 من الجنسية الإيرانية اعترفت بمقتلهم إيران وهم قيادات في الجناح الأمني في “الحرس الثوري” الإيراني.. والعدد الكلي للقتلى بالضربة الإسرائيلية بحي المزة هو 10 بالإضافة إلى القتلى الإيرانيين الـ 5 قتل 3 سوريين وشخص من “حزب الله” وآخر قيادي في “الحشد الشعبي” العراقي بالإضافة لوجود مفقودين من جنسيات سورية وإيرانية وجنسيات أخرى كانوا مجتمعين في ذلك المبنى في العاصمة دمشق.. المفقودون لا يعلم إن كانوا من المدنيين الذين جرى إسكانهم في الطابق الأول والثاني من المبنى أم هم من الجماعات التي كانت مجتمعة في ذلك المبنى وتم استهدافه.. الاستهداف جاء بعد بداية الدخول للمبنى بساعتين حيث دمر بالكامل.