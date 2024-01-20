مدير المرصد السوري: 6 قتلى بينهم 3 من قيادات الحرس الثوري الإيراني، ومدني سوري و2 آخرين لا يعلم إن كانوا من الجهاد الإسلامي أو من الحرس الثوري أو حزب الله اللبناني، الاستهداف مثل حادث رضى الموسوي بعد دخول هذه القيادات للمبنى صباح اليوم، ورضى الموسوي دخل لمزرعة تابعة لحزب الله جنوب العاصمة دمشق وبعد دخوله بنحو ساعة جرى استهدافه، هذا المبنى من ضمن المباني العائدة للحرس الثوري الإيراني، إيران لديها الكثير من المباني لكن هذا المبنى يبدو بأنه للأصدقاء والطابق الثالث معروف بأنه يقطنه إيرانيين أو ما يعرف بمصطلح الأصدقاء، شاهدنا ليل أمس قصف متبادل بين الجولان السوري المحتل وريف درعا الغربي، شاهدنا الصواريخ الإعلامية الإيرانية شمال غرب سوريا لم تقتل أحد، إيران الآن مجبورة على الرد على قتل إسرائيل لقيادات داخل الأراضي السورية، إيران لديها قوات داخل الأراضي السورية لماذا قالت أنها استهدفت الأراضي السورية من إيران؟ هذا لأنها تريد إرسال رسائل إعلامية للقوات الأمريكية في الأراضي السورية، والرد السوري في بيانات فقط.