مدير المرصد السوري: 7 قتلى بينهم 3 من الجنسية السورية العاملين مع الميليشيات الإيرانية، من ضمنهم اثنان حراس في المزرعة التي استهدفت، أحد القتلى من الجنسية السورية وهو مرافق لقيادي في الحرس الثوري الإيراني، و4 قتلى مجهولي الهوية، في استهداف أحد المزارع التي تتبع لحزب الله اللبناني في منطقة السيدة زينب بمحيط العاصمة دمشق، وحزب الله اللبناني يتخذ من المزارع الموجودة في المنطقة مقرات لقيادات سورية وعراقية وإيرانية، وهناك إعادة التموضع من قبل الميليشيات الإيرانية داخل الأراضي السورية خشية من الرد الأمريكي بعد مقتل وإصابة نحو 40 جندي أمريكي عند الحدود السورية العراقية الأردنية.