مدير المرصد السوري: 9 ضربات إسرائيلية استهدفت الأراضي السورية منذ الـ 20 من نيسان الفائت

مدير المرصد السوري: 9 ضربات إسرائيلية استهدفت الأراضي السورية منذ الـ 20 من نيسان الفائت، القصف امتد من أقصى جنوب غرب سوريا عند الحدود مع الجولان المحتل إلى حلب وحماة والبوكمال، دفاعات النظام السوري أسقطت صواريخ خلال تلك الفترة لكن في ذات الوقت وصلت صواريخ أخرى وحققت أهدافها وتسببت بمقتل العشراتالضربات الإسرائيلية مساء أمس حققت أهدافها وهناك صواريخ وصلت ودمرت مستودعات وشوهدت ألسنة اللهب على بعد كيلومترات عدة، ونعيد ونكرر لولا الرضا الروسي التام لما استمرت إسرائيل بشن غاراتها على الأراضي السورية.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, June 5, 2020