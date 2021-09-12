مدينة الباب تشهد توتراً على خلفية مشاجرة بين عناصر من فرقة الحمزة وآخرين من الشرطة العسكرية

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من فرقة الحمزة “الحمزات”، اعتدوا بالضرب المبرح على عنصر من الشرطة العسكرية، على خلفيّة نشوب مشاجرة بين مسلحين من أبناء دير الزور يعملون لصالح فرقة الحمزات ومسلح من مدينة حمص يعمل لصالح الشرطة العسكرية، لتقوم الشرطة العسكرية باستقدام تعزيزات عسكرية من فصيلي الجبهة الشامية والسلطان مراد واعتقال عدد من أبناء دير الزور، وردت الحمزات بتعزيزات عسكرية إلى مدينة الباب، وسط حالة توتر وترقب في مدينة الباب.

وفي السياق متصل، أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارة سوداء، على خطف شاب من وسط السوق المسقوف بالمدينة واقتياده إلى جهة مجهولة.