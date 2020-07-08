مدينة الباب شمال شرق حلب تشهد توتراً بين مسلحين محليين و”الشرطة العسكرية”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، توتراً تشهده مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “درع الفرات، بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك على خلفية قيام مسلحين من أهالي المنطقة بالاعتداء على عناصر من “الشرطة العسكرية” أثناء قيام الأخيرة بحملة أمنية، تستهدف نزع السلاح من المدينة واعتقال “الملثمين”.

وكان المرصد السوري نشر صباح اليوم، أن انفجاراً ضرب منطقة الباب، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الواصلة بين مدينة الباب وبلدة قباسين شمال شرق حلب، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات