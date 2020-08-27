مدينة سلقين شمال غرب إدلب تشهد جريمة قتل جديدة راح ضحيتها رجل وزوجته

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان جريمة قتل جديدة ضمن مدينة سلقين الواقعة بريف إدلب الشمالي الغربي، حيث قُتل رجل وزوجته بالرصاص في منزلهما ضمن المدينة، ولم ترد معلومات مؤكدة حولة هوية القاتل، حيث يعتقد أنه والد الزوجة.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 15 من الشهر الجاري، أن مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على لاجئ من جنسية عراقية، فجر اليوم، وسط مدينة سلقين شمال غرب إدلب، أثناء ذهابه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

ووفقا لمصادر أهلية فإن الضحية معاق، لجأ إلى ريف إدلب منذ سنوات واستقر في مدينة سلقين وعمل عطارا فيها.

كما استدعاه الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام قبل أشهر، إبان نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في المناطق الحدودية مع تركيا.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 14 من الشهر ذاته، جريمة قتل مروعة وقعت في مدينة سلقين شمال غرب إدلب، راح ضحيتها 3 أشخاص بينهم امرأة، إثر مشاكل عائلية.