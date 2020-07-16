مرة جديدة.. القوات الأميركية تعترض دورية روسية وتمنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس، توجه دورية عسكرية روسية مؤلفة من 6 عربات، من مطار القامشلي نحو بلدة المالكية، في محاولة جديدة منها للوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، إلا أن القوات الأميركية تصدت لها مجدداً وقطعت الطريق عليها بالقرب من قرية شكر خاج ومفرق قرية روباريا، كما عمدت القوات الأميركية إلى نشر حواجز على طريق المعبر.

وكان المرصد السوري أشار سابقاً، إلى قيام القوات الأمريكية باعتراض دورية لـ”الشرطة الروسية” في محيط مدينة المالكية شمال شرق الحسكة، حيث كانت الأخيرة متوجهة نحو معبر سيمالكا عند الحدود السورية – العراقية، لتتمركز عدة مدرعات أمريكية على طريق المعبر وتقطع الطريق أمام الدورية الروسية.