مرة جديدة.. القوات التركية توقف عمل محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة ومحيطها بمياه الشرب

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة الحسكة، بأن القوات التركية عمدت اليوم السبت، إلى إيقاف محطة علوك للمياه مجدداً وبشكل كامل، وهو ما أدى لانقاطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بمحيطها وريفها، دون معلومات عن أسباب القطع الجديد حتى اللحظة، وأضاف نشطاء المرصد السوري بأن المياه كانت ضعيفة جداً خلال الأيام الـ 11 الفائتة، ولا تصل إلى كامل أحياء الحسكة.

وكان المرصد السوري رصد في 27 نيسان الفائت، دورية روسية توجهت صباح اليوم الثلاثاء إلى من منطقة الأسدية قادمة من القامشلي وبرفقتها “عمال وفنيين لصيانة الكهرباء” تابعين للهلال الأحمر السوري، حيث دخل ورشة الصيانة إلى مناطق نفوذ الفصائل بريف الحسكة بحماية من القوات التركية، وتوجهوا إلى محطة علوك للمياه الواقعة بريف رأس العين (سري كانييه) لإجراء إصلاحات في المحطة المسؤولة عن تغذية مدينة الحسكة وقرى بريفها بمياه الشرب.

المرصد السوري أشار في 20 الشهر الجاري، إلى توقف ضخ مياه الشرب في “محطة علوك” ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، والتي يتم منها “محطة علوك” تغذية مدينة الحسكة ومناطق في ريفها، بينما لا تزال تعمل عدة آبار لا تصل مياهها منازل المواطنين.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري، بأن الفصائل الموالية لتركيا يسمحون للمزارعين باستخدام الكهرباء من الساعة السادسة مساءًا وحتى ساعات الصباح الأولى، وذلك لزراعة محاصيلهم، مقابل مبالغ مالية.

وفي سياق ذلك، يتحضر وفد روسي لزيارة “محطة علوك” لتفقد شبكة الكهرباء في المنطقة المحيطة، ولقاء القوات التركية هناك، لإصلاح الأعطال في شبكة المياه، والضغط على القوات التركية لإزالة مظاهر الاستجرار غير المشروعة للكهرباء.