مرة جديدة.. شركة “وتد” ترفع أسعار المحروقات ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل شمال غرب سورية

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن شركة “وتد” للمحروقات قامت اليوم الثلاثاء، برفع أسعار المحروقات ضمن مناطق هيئة تحرير الشام والفصائل في محافظة إدلب، ووفقاً للأسعار الجديدة، فقد بلغ سعر البنزين 4,76 ليرة تركية، وسعر المازوت المستورد ارتفع إلى 4,80 ليرة تركية، بينما وصل سعر المازوت المكرر إلى 3,95 ليرة تركية، والمازوت المكرر نخب ثاني بلغ 3,69 ليرة تركية.

ونشر المرصد السوري مطلع الشهر الجاري، أن هيئة “تحرير الشام” افتتحت شركة محروقات جديدة ضمن مناطق نفوذها في محافظة إدلب، وأجزاء من ريف حلب.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الشركة الجديدة التي افتتحتها “تحرير الشام” تحت مسمى شركة “كاف” تأتي على غرار شركة “وتد” التابعة لها والتي تتحكم في سوق المحروقات بشكل كامل ضمن مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام” شمالي غربي سوريا.

مصادر أهلية قالت للمرصد السوري، أن “تحرير الشام” افتتحت الشركة الجديدة في محاولة منها لاستيعاب غضب واستهجان الأهالي من شركة “وتد” التي يعتبرونها المتحكم الوحيد في تجارة المحروقات، ومنعها لأي طرف آخر من افتتاح شركة منافسة لهم.

وافتتحت شركة “كاف” يوم الأمس، في مدينة سرمدا الواقعة شمالي محافظة إدلب، وقامت الشركة بتوزيع مئات الليترات من مازوت التدفئة للنازحيين في محاولة منها لكسب ود الأهالي، وفي أول لائحة للأسعار تصدر من “كاف” صباح اليوم كانت أسعار المحروقات على لائحتها أقل بـ2 قرش عن أسعار شركة وتد، وعلى الرغم من وجود الشركتين في محافظة إدلب، إلا أن أسعار المحروقات في مناطق نفوذ القوات التركية وفصائل “غصن الزيتون” و”درع الفرات” أقل بأكثر من 10 قروش تركية لليتر الواحد، و8 ليرات تركية لجرة الغاز.