مرددين عبارات “دولة الإسلام باقية”.. مسلحان يغتالان صيدلانيًا في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق ملثمان يركبان دراجة نارية النار على صيدلي داخل صيدليته في قرية سويدان جزيرة بريف ديرالزور الشرقي، مما أدى إلى مقتله على الفور، وبحسب مصادر المرصد السوري، فر الملثمان من موقع الجريمة وهما يرددان عبارات “دولة الإسلام باقية”، وفي سياق متصل، اغتال مسلح مجهول الهوية شخص بعد قدومه إلى بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، من مناطق سيطرة النظام السوري، عبر طريق التهريب من أحد المعابر النهرية التي تصل مناطق النظام، بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بين ضفتي الفرات.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 713 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 252 مدنياً، من بينهم 18 طفل و 13 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 452 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.