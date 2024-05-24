مرددين هتاف “إرفع راسك فوق إنت سوري حر”.. المئات يتظاهرون في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: تجمع المئات من المواطنين اليوم في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء في مظاهرة حاشدة تأكيداً منهم على استمرار الحراك السلمي ضد النظام وحكومته، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط النظام والتغيير السلمي والانتقال السياسي للسلطة، مرددين شعارات عديدة كان من بينها “ارفع راسك فوق انت سوري حر”، ورفعوا لافتات كتبت عليها عبارات منددة بالنظام، وتوافد العديد من المواطنين من القرى والبلدات المحيطة باتجاه المدينة للمشاركة فث المظاهرة المركزية وسط المدينة.

وشارك أمس العشرات من المواطنين في مظاهرة شعبية جديدة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تأكيداً على استمرار الحراك الشعبي لأبناء السويداء في وجه النظام، حيث جدد المتظاهرون مطالبتهم بإسقاط النظام والتغيير السلمي وتطبيق القرار الدولي 2254 والانتقال السياسي للسلطة والإفراج عن المعتقلين، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات عديدة مناوئة للنظام كان من بينها “حتى ٱخر مجرم” و”نريد محاكمة الجناة في سوريا”، و”العدالة طريق السلام في سوريا”، و”الحرية لكافة المعتقلين والمغيبين الوطنيين”، و”القاتل يقتل ولو بعد حين”.