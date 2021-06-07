مركز إيراني في دمشق وسوري في طهران.. مباحثات لإطلاق شركة إيرانية سورية

بحث مسؤولون سوريون وإيرانيون في دمشق افتتاح شركة تجارية مشتركة بين البلدين لتبادل المنتجات.

وبحث ممثلون عن المؤسسة السورية للتجارة وشركة اتكا الإيرانية، إمكان إنشاء شركة سورية إيرانية تجارية مشتركة، وإحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية، ومركز للسورية للتجارة في طهران لعرض المنتجات السورية في طهران.

ونقلت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن معاون الوزير جمال شعيب الذي ترأس اجتماعا لهذا الغرض، أن الوزارة “جادة في تقديم كل الدعم لإحداث مركز ايراني في دمشق وبنفس الوقت إحداث مركز للسورية للتجارة في إيران ورفده بكل المنتجات السورية من السلع الغذائية والاستهلاكية والمنزلية”.

وقال مدير عام “السورية للتجارة” أحمد نجم إن تلك التفاهمات “تمثل نقلة نوعيه في التبادل التجاري بين البلدين” ووصف إحداث مركز للسورية للتجارة في إيران بأنه “بادرة نوعية” يضمن توسعها وتصدير المنتجات السورية إلى الخارج و”في الوقت ذاته فإن إحداث مركز لشركة اتكا الإيرانية هو خطوة نوعية في توفير المنتجات الإيرانية في سورية بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين”.

وجال الوفد الإيراني في بعض مجمعات وصالات “السورية للتجارة” لاختيار موقع للمنتجات الإيرانية في سوريا وتسويقها.

المصدر:RT