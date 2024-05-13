مركز التنسيق الروسي يوزع مساعدات طبية بدير الزور

محافظة دير الزور: وزع مركز التنسيق الروسي بدير الزور مساعدات طبية لـ”مركز الأورام” في المحافظة، وشملت المساعدات مستلزمات صحية وأدوية في بادرة لاستمالة الأهالي وكسب حاضنة شعبية.

وتستغل القوات الأجنبية (الروسية والإيرانية والتركية)، حالة الفقر والعوز لدى المواطنين نظرا للظروف المادية السيئة لإظهار إنسانيتها عبر توزيع المواد الغذائية والطبية لاستمالة الأهالي.

وأشار المرصد السوري في 26 نيسان الفائت إلى أن مركز التنسيق الروسي وزع مساعدات إنسانية للعائلات المتضررة من الزلزال الذي اجتاح سورية في السادس من شباط العام الماضي، في حي الفيض بمدينة جبلة، وبعض العائلات في حميميم وطوق المطار بريف جبلة، وتضمنت المساعدات نحو 7 أطنان من المواد الغذائية وألبسة ومنظفات.