مركز المصالحة الروسية يوزع مساعدات إنسانية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام بريفي اللاذقية وحلب

وزع مركز المصالحة الروسية خلال الأسبوع الفائت مساعدات إنسانية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام، حيث وزع المركز مساعدات إنسانية بلغت 3 طن على الأهالي في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، كما وزع مساعدات بنحو 2.5 طن على أهالي قرية جنينة اسطامو بريف اللاذقية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 21 تشرين الأول الجاري، إلى ان مركز المصالحة الروسية وزع مساعدات إنسانية خلال الأيام القليلة الماضية على عدد من المناطق في أرياف دمشق وحلب واللاذقية، حيث وزع المركز 300 سلة غذائية لكل من بلدة جزرايا بريف حلب الجنوبي، وجبل الأربعين الديني قرب دمشق، وعلى أبناء الجالية الروسية في المركز الثقافي الروسي بدمشق، وبلدة تل صارم بريف اللاذقية، كما وزع مركز المصالحة الروسي قرطاسيات وأدوات مدرسية لطلاب مدرسة بلدة الغسولة بريف دمشق.