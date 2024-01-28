مركز المصالحة الروسي يوزع 600 سلة غذائية بريفي دمشق وديرالزور

وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية تتألف من 300 سلة غذائية، على طلاب ومعلمي ثانوية السعادة في قرية عفرة بريف دمشق بالإضافة إلى تقديم أدوية وكشوفات طبية للمرضى من أهالي القرية

كما وزع مركز المصالحة الروسي مساعدات إنسانية أخرى تتألف من 300 سلة غذائية على الأسر الفقيرة بحي صالحية وبلدة حطلة بريف دير الزور.

وتستغل القوات الروسية الظروف المعيشية الصعبة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من خلال توزيع مساعدات إنسانية وإغاثية، بهدف كسب الحاضنة الشعبية في مناطق نفوذها.

وفي 26 من كانون الثاني الجاري وزع مركز المصالحة الروسي ، مساعدات إنسانية تضم 300 سلة غذائية، على أهالي قرية جديدة عرطوز في ريف دمشق الغربي.